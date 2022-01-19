Kars’ta yoğun kar yağışı, okullar tatil edildi

Kars’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışından dolayı okullar tatil edildi. Sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrenciler, kısa süre okulların tatil edildiğini öğrenince evlerine geri döndü.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitimöğretime 19.01.2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan kentte etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapalı köy yolu bulunmazken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme çalışması yapıyor. Kar yağışının kentte aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.