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Kars’ta beyaz esaret Araçlar yollarda kaldı, 97 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Kars'ta kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kentte 97 köy yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Kars’ta beyaz esaret Araçlar yollarda kaldı, 97 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kentte 97 köy yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
Kars'ta hava koşullarından dolayı okullar tatil edilirken, yolda kalan araçları kurtarmak için vatandaşlar birbirlerine yardım etti. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kent genelinde çalışma yaparken, yüksek kesimlerde etkili olan tipi ise yürütülen çalışmaları olumsuz etkiliyor. Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı merkezde 13, Akyaka’da 2, Arpaçay’da 11, Digor’da 10, Kağızman’da 15, Sarıkamış’ta 19, Selim’de 18 ve Susuz’da 9 olmak üzere toplam 97 köyün kentle bağlantısı kesildi. Kentle bağlantısı kesilen köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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