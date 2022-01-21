Kars’ta 5 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar ve tipiden 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köylerinin yollarının yeniden açılması için ekipler çalışıyor.

Kentte önceki gün yağan kar ve ardından etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipiden dolayı Merkez Akdere ve Davulköy ile Selim ilçesine bağlı Büyükdere, Katranlı ile Molla Mustafa köylerinin yolları ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri köylerin yollarının yeniden açılması çalışıyor. Köy yollarının gün içerisinde ulaşıma aşılması bekleniyor.

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