Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesinde eksi 22 derecede at yarışı düzenlendi. Karlı zeminde yapılan yarış, ilginç görüntülere sahne oldu.

Selim ilçesine bağlı Akçakale köyünde düzenlenen at yarışına komşu köylerdeki biniciler, yoğun ilgi gösterdi. 8 binicinin katıldığı 11 kilometrelik parkurda yapılacak yarış öncesi atlar gezdirildi. Yapılan hazırlıkların ardından hakemin işaretiyle yarış başladı. Karlı zeminde yaklaşık 20 dakika süren yarışı az sayıda kişi izledi. İzleyiciler, tezahürat yaparak binicilere destek verdi.

Heyecana sahne olan yarışı, Koşapınar köyünden Berkan Bozkuş, Arap isimli atıyla kazandı. İkinciliği Akçakale köyünden Murat Erdemir, üçüncülüğü ise Karahamza köyünden Fuat Bozkuş elde etti.

Yarışçılardan Serkan Cantepe, her türlü hava koşullarında at yarışı düzenlediklerini ve bundan da keyif aldıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2022-01-21 09:58:10



