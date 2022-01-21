Kardan kapanan köylerdeki diyaliz hastaları için seferber oldular 



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köydeki diyaliz hastalarını İl Özel İdaresi ile UMKE ekipleri, hastaneye ulaştırdı.

Kars ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, köylere ulaşıma engel oldu. 53 köy yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı sonrası çalışmaya başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen ve Yağlıca köyünde yaşayan 2 diyaliz hastası için seferber oldu. Diyalize girmeleri gereken Türkmeşen köyündeki diyaliz hastası Mehmet Faruk Abravci (51) ile Yağlıca köyündeki Müheddin Taş'ın (75) hastaneye götürülmesi için UMKE ekipleri görevlendirildi. Ekipler, İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ile köylerin yolunu açarak, diyaliz hastalarına ulaştı. Her 2 köydeki hastalar, evlerinden alınarak Digor Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diyaliz hastası Mehmet Faruk Abravci´nin yakını Necati Nefayaz, "Hastamızın diyalize girmesi gerekiyordu. Yollar kapalı olunca yardım istedik. Allah devletimizden razı olsun, geldi yolu açtı, hastamızı aldı. Sağ olun, var olun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-01-21 10:37:43



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