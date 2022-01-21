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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 62 bin 750 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

İHA

Kars'ta, 20212022 eğitimöğretim yılında 590 okulda, eğitim gören, 62 bin 750 öğrenci ile 4 bin 59 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.

Kars’ta 62 bin 750 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Kars'ta, 20212022 eğitimöğretim yılında 590 okulda, eğitim gören, 62 bin 750 öğrenci ile 4 bin 59 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.
Tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Kars'ta karne dağıtım töreni, Zübeyde Hanım İlkokulu'nda yapıldı.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı.
Bir süre öğretmen ve öğrencilerle görüşen Öksüz, daha sonra öğrencilerin karnelerini vererek tebrik etti.
Kars Valisi Türker Öksüz, "Bugün birinci yarıyılı eğitim ve öğretim kurumlarımızda tatile giriyoruz. Ben bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde bir tatil geçirir öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tekrar sağlıkla okullarına dönebilirler” dedi.
Kovid19 sürecini hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz diyen Öksüz, “Bundan dolayı bir süre okullarımızda online eğitim yapmak zorunda kaldık. Ama sene başından itibaren yüz yüze eğitime başladık. Tabi yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu salgın süreci bize gösterdi. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hepsi yüz yüze eğitim yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bizlerde yüz yüze eğitime bu şekilde sürdürmekte kararlıyız. İnşallah bu salgının etkilerini ikinci yarı yılda en aza indirerek eğitimöğretim faaliyetlerini devam ettiririz. Bugün 590 okulumuzda, 62 bin 750 karne aldı. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yarı yılın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi. Karnelerini alan öğrenciler sevincini dışarıda bekleyen aileleriyle yaşadı.
Düzenlenen karne törenine Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, öğretmenler öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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