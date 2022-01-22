Sarıkamış'ta yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili için gelen aileler, çocuklarıyla kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Kar kalınlığının 80 santimetreyi geçtiği kayak merkezindeki otellerde doluluk oranı ise yüzde 80'e ulaştı. Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, yaptığı açıklamada ara tatil nedeniyle kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Yeni tip korona virüs (Covid19) kurallarına uyarak yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Pandemi koşulları gereği yüzde 100 kapasitede değil tesislerimiz, yüzde 80 oranında hizmet vermektedir. Şu anda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Misafirlerimizin sağlığı bizim için oldukça önemlidir. Herkesi kayak merkezimize kayak tatiline davet ediyoruz."

Kayak merkezinde hizmet veren Kayı Otelleri Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, pistlerin güzel olduğunu belirterek kayakseverleri Sarıkamış’a davet etti. Saraçoğlu, “Hafta sonunu ve sömestir tatilini fırsat bilen kayakseverler kayak merkezine geldiler ve şu anda pistlerimizde kaymanın keyfini yaşıyorlar. Pist yoğunluğu bayağı güzel, otellerimiz yüzde 90 doluluğa ulaştı. Tüm kayakseverleri Sarıkamış’a bekliyoruz. Otelimizde maske ve mesafeye çok dikkat ediyoruz, özellikle restoran ve mutfak bölümlerimizde çok dikkat ediyoruz” dedi.

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