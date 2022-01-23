Eksi 20'de 2 bin 262 rakımlı Yahni Dağı'na tırmandılar



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-KARS Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (KARSDAK) üyeleri, hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu 2 bin 262 rakımlı Yahni Dağı'na tırmandı.

KARSDAK Başkanı Özfer Koçak başkanlığındaki dağcı grubu, hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu, kar kalınlığının ise 30 santimetreye ulaştığı Yahni Dağı'nın zirvesine çıktı. Yılın 52 haftası 2 bin 262 rakımlı Yahni Dağı'na tırmandıklarını belirten KARSDAK Başkanı Koçak, soğuk havaya rağmen sporcularla birlikte zirveye çıktıklarını söyledi. KARSDAK Başkan Yardımcısı Adem Beyribey de 63 yaşında olmasına rağmen yıllardır Yahni başta olmak üzere hafta sonları yürüyüşlere katıldığını belirterek, herkesi dağcılık sporuna davet etti. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Gönüllü ise 1 senedir KARSDAK üyesi dağcılarla tırmanışlara katıldığını kaydetti. Geçen yıl Ağrı Dağı'na tırmandıklarını aktaran Gönüllü, soğuk havaya rağmen Yahni Dağı'nda zirve yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Necati Dereci de kalp ameliyatı olduğunu, dağcılık sporuna başladıktan sonra sağlığının daha iyiye gittiğini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2022-01-23 10:15:27



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