Kars’ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor

Kars’ta beyaz örtüyle bütünleşen ve kıvrılarak akan mendereslerin seyrine doyum olmuyor.
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan menderesler yazın rengarenk açan çiçekler ile yemyeşil doğa arasında yılan gibi kıvrılarak akarken, kışın da kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akan Arpaçay Menderesi, havadan drone ile görüntülendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.