Kars’ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor

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Kars’ta beyaz örtüyle bütünleşen ve kıvrılarak akan mendereslerin seyrine doyum olmuyor.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan menderesler yazın rengarenk açan çiçekler ile yemyeşil doğa arasında yılan gibi kıvrılarak akarken, kışın da kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akan Arpaçay Menderesi, havadan drone ile görüntülendi.

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