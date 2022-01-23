Kars’ta belediye buz sarkıtlarını temizliyor

Kars’ta kar yağışı sonrasında çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor.
Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda bulunan binaların çatılarındaki buz sarkıtları kırılıyor. İtfaiye ekipleri, aldıkları güvenlik önlemleri çerçevesinde buzları kırarak temizliyor.
Buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için temizlenmesi vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.
Özellikle işlek caddelerde bulunan binaların çatılarındaki buz sarkıtları tehlike oluşturuyordu. İtfaiye ekiplerince temizlenen buz sarkıtları vatandaşların cadde ve sokaklarda rahatça dolaşmasına da imkan tanıdı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.