Kars’ta karla mücadele sürüyor

Kars’ta yağan karın ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca yürütülen karla mücadele çalışmalarına Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Kars Belediyesi koordinesinde karla mücadele çalışmaları 1 greyder, 4 kamyon, 1 yükleyici kepçe, 1 loder, 1 bobcat iş makinası ile devam ediyor.

Belediye karla mücadele ekipleri kentin en işlek caddelerinden birisi Faikbey Caddesi üzerinde yürüttüğü çalışmalarla caddenin karı kamyonlara doldurularak şehir dışına çıkarıldı. Belediye ekipleri caddelerde tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışının ardından olumsuz bir durum yaşanmaması adına tuzlama ve kar küreme çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

Açıklamada, “Ana arterleri temizleyen ekiplerimiz, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için il genelinde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alınmaktadır ayrıca yayalar için kaldırımlarda biriken karları temizleyip, tuzlama çalışmaları devam etmektedir. Karla mücadele çalışmalarımız kış mevsiminin bitimine kadar aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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