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Kars’ta şehit Emniyet Müdürü Okkan için Mevlid-i Şerif okutuldu

İHA

Kars’ta şehit Emniyet Müdürü Okkan için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kars’ta şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için mevlit okutuldu.
Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, Ali Gaffar Okkan Tesislerinde Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların katılımıyla şehit edilişinin 21. Yılı dolayısıyla Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için Mevlidi Şerif okutularak, dua edildi.
Özellikle Kars’ta görev yaptığı süre içerisinde adeta vatandaşlarla gönül köprüsü kuran ve Kars Spor Kulüp Başkanlığı’nı da yürüten Ali Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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