Kars’ta aç kalan yaban ördekleri Kars Çayı'nı mesken tuttu

Kışın hüküm sürdüğü Kars’ta yeşilbaş yaban ördekleri, Kars Çayı’nın mesken tuttu.

Kars’ta aşırı soğuklardan dolayı büyük çoğunluğu tamamen donan Kars Çayı’nın açık kalan bölgeleri yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor.

Yem bulmakta güçlük çeken yaban ördekleri, yaklaşık 160 kuş türünü bünyesinde barındıran Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı ve kent merkezi yakın bölgelere gelerek burada karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Aşırı soğuklardan olumsuz etkilenen onlarca yaban ördeği, Kars Çayı’nın buz tutmayan noktası olan üniversite sulak alanı ve Erzurum Köprüsü önüne geliyor. Karınlarını doyuran ördekler, daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Kars’ta yaban ördeklerinin yiyecek bulmakta zorlandığını ifade eden vatandaşlar, “Şuanda hava aşırı derecede soğuk ve Kars Çayı da bundan nasibini alarak dondu. Açık kalan nadir yerler var. Bu nadir yerlerde yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Aç kalan yaban ördekleri buralara konarak beslenmelerini sağlıyorlar. Ördekler burada karınlarını doyurmaya çalışıyorlar” dedi.

Türkiye'deki 468 kuş türünün 160 türünü barındıran ve Türkiye'nin kuş türü açısından da en iyi 2'inci kampusu özelliğini taşıyan Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı'nda yaşayan yaban ördekleri, kampus içerisinden geçen Kars Çayı'nın donmayan belgelerinde yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaban ördekleri, KAÜ’nün Sulak Alanı'nda tehdit edilmeden yaşamlarını sürdürüyor.

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