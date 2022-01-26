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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazım Karabekir Paşa ölüm yıl dönümünde Kars’ta anıldı

İHA

Kazım Karabekir Paşa ölüm yıl dönümünde Kars’ta anıldı

Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 74'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Anma programı İstasyon Mahallesi'ndeki Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın anıtına çelenk konulması ile başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tren Garı'ndaki programın ardından program Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferansa Salonu’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kazım Karabekir Paşa İlkokulu öğrencileri Efe Akbaba ve Şevval Yıldız şiir okudu. Programda daha sonra Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gökhan Baday, Kazım Karabekir Paşa’nın askeri yönünü anlattı. Baday, “Kazım Karabekir, kurmay subay olarak Makedonya’da görev almış, burada Bulgar ve Sırp çetelere karşı mücadele etmiştir. 31 Mart olayı üzerine harekat ordusunda, 1910 yılında Arnavutluk ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı. Kazandığı başarılardan dolayı Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Balkan savaşında, Edirne müdafaasında görev almış ve Bulgarlara esir olmuştu. Bir yıllık esaret sonrası İstanbul Antlaşması ile yurda geri dönmüştür. 27 Nisan 1916 da 18. Kolordu Komutanlığına atanarak ırak cephesinde Kut'ül Amare’de İngilizlere karşı büyük başarılar elde etti” dedi.
Baday, “Ermeni çeteler eylem ve direnişlerini sürdürerek birçok kanlı olaya neden olmaktaydı. 1917 yılında 2. Kolordu, ardından 3. Ordu'ya bağlı 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığına atanan Kazım Karabekir, işgal altında kalmış vatan topraklarının kurtarılması ile görevlendirilmiştir. 13 Şubat 1918’de Erzincan’ın kurtarılmasından sonra Erzurum’da daha fazla Müslüman kanı dökülmesini önlemek için hızla harekete geçerek 11 Mart 1918 sabahı Erzurum’a taarruz emrini vermiş ve 12 Mart 1918'de Erzurum’a girerek kurtuluşunu sağlamıştır. Paşa Erzurum’a girişinde gördüklerini de şöyle anlatmaktadır; 'Erzurum’a o kadar yaklaştım ki insanlar gülerek beni karşılıyorlardı. Dişlerini görecek mesafedeydim. Daha yaklaştığım zaman ortada bir gayritabiîlik hissettim. Dehşetle gördüm ki her biri Ermeniler tarafından canlı canlı birer kazığa oturtulmuşlardı. Izdıraptan kasılmıştı çehreleri. Allah benim gözümün gördüğünü dünya üstünde hiçbir göze göstermesin.' Kazım Karabekir kuvvetleri 5 Nisan 1918’de Sarıkamış’ı, 25 Nisan’da Kars’ı kurtardı” diye konuştu.
Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başsavcı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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