Milli patenci Şentunalı’dan Çıldır gölünde gösteri

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Ardahan’a gelen Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı.

Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi. Ayyıldızlı sporcunun gösterisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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