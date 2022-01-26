Kars’ta karla mücadele sürüyor Vali/Başkan Vekili Öksüz, çalışmaları yerinde gördü

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından belediye ekiplerince şehir merkezinde aralıksız sürdürülen kar temizleme çalışmalarını yerinde gördü.

Cumhuriyet ve GAMP Caddelerinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Öksüz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların titizlikle sürdürülmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Öksüz, “Hem ülkemiz hem de şehrimiz yoğun bir kış geçiriyor. Kar yağışı oldukça yoğun, bundan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz, karayolları ekiplerimiz, il özel idaresi ekiplerimiz görev alanlarına göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Köy yollarımız açık, vatandaşımızın kullanımına hazır ve elverişli durumdadır” dedi.

Öksüz, “İl merkezinde de belediyemiz tarafından 24 saat esasına göre arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Hepiniz biliyorsunuz 23 tane mahallemiz var. 350 kilometreye yakın yol ağımız var. Buralarda kışla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yolların temizlenmesi, kaldırımların temizlenmesi gibi faaliyetleri ekiplerimiz gece gündüz demeden yapmaya devam ediyorlar. 200 ton tuz kullandık şehir merkezinde şimdiye kadar, karayolları ekiplerimiz de kendi görev alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yine karayolları ağında olan yollarımızda da herhangi bir kapalılık söz konusu değil, oralarda da ulaşımda herhangi bir aksama olmadan sağlanmaya devam ediyor” diye konuştu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Ben bütün çalışanlara karayolları, il özel idaresi ve belediyemiz çalışanlarına gece gündüz demeden kar mücadelesi yapan personelimize buradan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Kolay değil yoğun, çetin kış şartları var. Bölgemizde de var çevremizde de var. Dolayısıyla çok önemli bir mücadeleyi veriyorlar. Vatandaşımız mağdur olmasın, ulaşım aksamasın diye, İnşallah ileriki günlerde de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hava şartları ne olursa olsun bunun için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlgili kurumlar arasındaki koordinasyonumuzu da temin ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın huzurlu seyahat etmesi için, güvenli seyahat etmesi için her türlü tedbiri aldık bundan sonra da almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan belediye ekiplerince temizlenen karlar kent dışına çıkarılıyor. Çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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