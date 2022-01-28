Sarıkamış Turizm Derneği yöneticileri sorunları iletip destek istedi

Sarıkamış Turizm Derneği yöneticileri, Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu ve Kültür Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin’i makamlarında ziyaret ederek kayak sezonunun başlaması ile Sarıkamış kayak merkezinde yaşanan yoğunlukla birlikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, yaptığı açıklamada, “Vali yardımcımız ve kültür turizm il müdürümüzü dernek üyelerimiz ile birlikte makamlarında ziyaret ederek kayak merkezimizde yaşanan yoğunluktan dolayı oluşan sorunlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Sayın vali yardımcımızın aynı zamanda kayak merkezinin işletmesini üstelenen Dağ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olmasından dolayı kayak merkezinde misafirlerimizin karşılaştığı sorunları ilettik. Kendisinin yaşanan sorunlara anında müdahalesinden ve çözüm odaklı yaklaşımdan dolayı Sarıkamışlı turizmciler olarak son derece memnun kaldık. Bilet gişelerinde yaşanan yoğunluk nedeni ile Vali yardımcımızın talimatları doğrultusunda çıkış noktalarına ek gişeler konularak çıkışlarda yaşanan yoğunluğun azaltılacak olması kayak merkezine gelen misafirlerimiz için son derece olumlu bir gelişme oldu” diye konuştu.

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