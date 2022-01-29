Kars’ta “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında 31 çiftçiye, 2 bin 884 koyun verildi.

Kars Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında 22 Haziran 2021 tarihinde imzalanan "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" protokolü kapsamında kent genelinde 31 çiftçiye 2 bin 884 hayvan dağıtımı yapıldı. Proje, bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelirin arttırılması, köylerden göçün önlenmesi amacıyla hali hazırda köyde ikamet edip koyunculukla meşgul olan ailelerin koyun varlığına, kullandırılacak kredi ile en az 100 baş ve üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Merkez Bulanık köyünde düzenlenen törenle 31’inci çiftçiye koyun teslimi yapıldı. Halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ersarı’nın sazlı sözlü türkülerle renk kattığı programda destek alan çiftçilere protokol üyeleri tarafından sertifika verildi. Daha sonra protokol üyeleri tarafından Bulanık köyü çiftçilerinden Engin Kumaş’a koyunları teslim edildi.

Programın açılışında konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç darbecilerin, teröristler ve koyun etini kötüleyenlerin artık kalmadığını ifade ederek, “Çiğköfte, biliyorsunuz koyun etinden yapılıyor. Bu koyun eti kötü bir şey olsa ağanın kendisi yer mi bunu? Kötü olsa marabaya yedirirdi” dedi.

Daha sonra söz alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Sahip olduğumuz çok geniş mera ve yaylalarımız, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için çok önemli bir mesaj veriyor. Mesajda hayvancılığı mutlaka geliştirmemiz, üzerine koymamamız, hem küçükbaşı, hem büyük başı belli bir noktaya getirmemiz; hem ilimiz için, hem de ülkemiz için önemli bir zorunluluk, tercih değil, bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. 1 milyon 200 bini aşan hayvan varlığına sahibiz. Bu bizim için çok önemli. Üst sıralarda yer alıyoruz ama biz bunun üzerine koyarak çoğaltmak zorundayız. Hem büyükbaş hayvanımızı, hem küçükbaş hayvan sayımızı yukarılara çekmek zorundayız. Bunun için birçok proje uyguluyoruz. Bu projede bunlardan birisi, valiliğimiz, bakanlığımız ve Ziraat Bankamız, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün iş birliği ile ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi’dir” diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “İnşallah biz bir sürü ile kalmayacağız. En az bin sürü, hatta sizin başka illerden verdiğiniz örneklerle yola çıkarsak binlerce sürü olacak. Dünya gördü ki üretim olmadan hiçbir şey olmuyor. Tarım ve hayvancılık olmadan hiçbir şey olmuyor. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar bankalarda paranız olursa olsun eğer üretim, tarım ve hayvancılık yoksa bir musibet, bir hastalık gösterdi ki tedarik zinciri kopuyor ve paranız kıymetsiz hale geliyor. O yüzden hem Bulanık köyündeki köylülerimizin, hem genel anlamda köylülerimizin yaptığı işin çok değerli ve çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bunu bildiğimiz için de 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, önderliğinde bir ekip anlayışıyla üreticimiz, çiftçimiz hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

Merkez Bulanık köyünde düzenlenen törene; Kars Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Mahmut Şencan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Cengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahit Doğu ve köylüler katıldı.

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