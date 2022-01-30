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Kars’ta amatör maçta arbede! Tarafların birbirine girdiği maç tatil edildi

İHA

Kars’ta amatör maçta arbede! Tarafların birbirine girdiği maç tatil edildi

Kars’ta oynanan amatör maçta arbede yaşandı. Adeta yumrukların konuştuğu müsabaka 85. dakikada tatil edildi.
Kars Amatör Lig'de mücadele eden Kars Gençlerbirliği Spor ile Kağızman Spor Halitpaşa, Sentetik Stadı’nda karşılaştı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasında kıyasıya mücadele vardı. Kars Gençlerbirliği Spor’un 10 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 85. dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, tarafları sahaya giren polis güçlükle ayırdı.
Arbedenin yaşandığı müsabakayı hakem tatil etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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