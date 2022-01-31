Kars’ta BAL Ligi heyecanı başlıyor

Kars’ta Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi heyecanı başlıyor.

BAL Ligi’ne 2 takımla katılım sağlayan Kars’ta hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Kars 36 Spor Iğdır Esspor’u kendi saha ve seyirci önünde konuk ederken, Kağızman gençler Birliği Spor ise deplasmanda Artvin Çoruh Spor ile karşılaşacak.

Devre arasında yapılan transferlerle kadrolarını güçlendiren her iki takımda ilk karşılaşmalarından galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Öte yandan 20212022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakaları, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, lig fikstürünün tamamı 1 hafta kaydırılarak 05 06 Şubat 2022 tarihlerine ertelenmişti.



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