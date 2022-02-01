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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin yıllık Urartu eserleri Kars´ta ziyarete açıldı

DHA

3 bin yıllık Urartu eserleri Kars´ta ziyarete açıldı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)AĞRI'da 7 yıl önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen Urartular dönemine ait 3 bin yıllık tarihi eserler, Kars Müzesi'nde ilk kez ziyaretçilerle buluştu.
Ağrı'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen, bir süredir Kars Müzesi´nin deposunda tutulan Urartular dönemine ait tarihi eserler, görücüye çıktı. M.Ö. 8'inci yüzyıldan kalma, kaburga gövdeli kaplar, dini ritüellerde kullanılan gümüş ve bronz sitular, at alınlığı ve göğüslük ile yuvarlak formlu metal aksamdan oluşan eserlerden oluşan 10´u müzede sergilenmeye başlandı.
Kars Müzesi Müdürü Arkeolog Yavuz Çetin, depodaki 88 eserden 10 'unun ziyaretçilerle buluştuğunu belirterek şunları söyledi:
"2015 yılında Ağrı'da ele geçirilen 88 tane Urartu eseri müzemize getirilmiş olup, bunların üzerindeki çivi yazılarından da belli olduğu üzere Kral Argiş dönemine, yani M.Ö. 8'inci yüzyıl olarak tarihlendirilmektedir. Bu eserlerden 10 tanesini ilk defa depomuzdan çıkarttık ve restorasyon işlemi tamamlandıktan sonra sergi çalışmasını gerçekleştirdik. Bu sergi çalışmamız yıl boyunca devam edecek. Bizim 1 yıl, 6 sergi konsepti adı altında 2 aylık dönemler halinde müzemizin deposunda bulunan farklı gruptan eserleri bu şekilde sergileyip ziyaretçilerimizin bunları görmesini sağlamayı planlıyoruz. İlk grup olan Urartular eserlerimizden gümüş kaburga gövdeli kaplar, gümüş ve altın işlemeli sitular, dinsel törenlerde kullanılan kaplardır. Yine sergide pektoral dediğimiz göğüslük ve at alınlığı var, bunlar savaş atlarına Urartuların yerleştirmiş oldukları metal eserlerdir. Sergimizin amacı özellikle bu dönemlerde şehrimize yoğun gelen ziyaretçilerimizin depomuzda ne tür eserlerimizin olduğunu, sadece daimi olan sergiler dışında geçici olan sergilerimizi de görerek, bu bölgenin ne kadar zengin bir kültürel varlığa sahip olduğunu göstermektir"
Geçen yıl 8 bin 500 kişinin müzeyi ziyaret ettiğini bildiren Çetin, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 300 kişinin müzedeki eserleri görmeye geldiğini söyledi. Kente gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik hizmeti veren Ahmet Kurt, Urartulara ait eserlerin sergilenmesinin bölgedeki turizm çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti. 
Eserler, 31 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-02-01 13:09:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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