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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

İHA

Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

Arpaçay kaymakamı Mustafa Uğur Özerden vatandaşlarla bir araya geldi.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyüne gelen kaymakam Mustafa Uğur Özerden, beraberindeki Belediye Başkanı Erçetin Altay ile birlikte köylülerle buluştu.
Özerden ve beraberindekiler, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi, çözüm yollarını masaya yatırdı.
Devletin bütün imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğine dikkat çeken Özerden, vatandaşlardan her türlü sorunlarını kendisine iletmelerini istedi.
Bir süre Gülyüzü köyünde incelemelerde de bulunan Özerden, daha sonra köyden ayrıldı.
Arpaçay kaymakamı Mustafa Uğur Özerden’in Gülyüzü köyü ziyaretine kurum amirleri ve İl Genel Meclis üyeleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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