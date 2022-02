Kars DKMP’den Sulak Alanlar açıklaması

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’nden “Dünya Sulak Alanlar Günü” dolayısıyla açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, Ramsar Sözleşmesine üye 171 ülkede kutlanan ve her yıl sulak alanların bir işlevinin tema olarak kullanıldığı etkinlikler için 2022 yılının teması "Sevelim, Koruyalım, Yönetelim" olarak belirlendiğine dikkat çekildi.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada,”Dünya Sulak Alanlar Günü" sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek maksadıyla 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat tarihinde kutlanmaktadır. Ülkemizde dâhil olmak üzere, Ramsar Sözleşmesine üye 171 ülkede kutlanan ve her yıl sulak alanların bir işlevinin tema olarak kullanıldığı etkinlikler için 2022 yılının teması "Sevelim, Koruyalım, Yönetelim" olarak belirlenmiştir” denildi.

Açıklamada, “Sulak alanlar, yeryüzündeki tatlı suyun birçoğunu bünyelerinde tutmakta ve bizlere sunmaktadır. Ayrıca içerisinde bulunan canlı türleri ile suyu filtre ederek bizlere temiz su sağlamaktadır. Bulundukları ortamda bir sünger gibi suyu emerek toplama özellikleri, yeraltı suyunu beslemeleri ve yüzey akışa geçen suyun hızını azaltma özellikleri ile taşkınları ciddi ölçüde azaltırlar. Yine baraj ve gölet gibi suni sulak alanlar da afet risklerinin azaltılmasının yanı sıra özellikle kış aylarında olmak üzere su kuşları için önemli bir beslenme, konaklama ve üreme alanı olarak hizmet vermektedir. Sulak alanlardan sağlanan balık, pirinç, vb. kaynaklar bütün canlılar için yaşam kaynağıdır. Bu nedenle su, sulak alanlar ve hayat birbirinden ayrılamaz. Günümüzde tabii kaynakların sürdürülebilir gelişmesi, bu kaynaklara yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve plânlanması, rasyonel su kullanımı, gözlem, etkin kullanma ve koruma için gerekli şartların sağlanarak bütünleşmiş bir yaklaşımla geliştirilmesi ve yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda su ve toprak kaynaklarının çeşitli maksatlara yönelik kullanımlarında teknoloji, ekonomi ve çevre konularında bir dengenin kurulması gerekmektedir. Bakanlığımız, bu yönleriyle konunun bilincinde olup, kanunlarla kendisine verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada , “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sulak alanlarımızda dâhil olmak üzere ormanlarımız ve akarsularımız gibi ülkemizin bütün tabii değerlerini korumakla birlikte yönetim planları ile sürdürülebilir kullanımı için gayretli bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tüm sulak alanlarımızda su kullanımı, fauna ve flora gözlemciliği, alanların etkin kullanımı ve sürdürülebilir korunması için gerekli şartlar sağlanmakta olup bütünleşmiş bir yaklaşımla yönetimi devam etmektedir” denildi.

