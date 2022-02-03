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Covid-19'da en sıkıntılı branş kadın doğum oldu

DHA

Covid-19'da en sıkıntılı branş kadın doğum oldu


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran, pandemide en sıkıntılı branşın kadın doğum olduğunu söyledi. Hem anne hem de karnındaki bebekle ilgilendiklerini, doğum salonlarının çok kalabalık olduğunu ifade eden Dr. Kurtaran, "Bu nedenle bulaş riskinin çok fazla olması sıkıntımızın en büyüğü" dedi.
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kars Şubesi ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı iş birliği ile düzenlenen '1'inci Kafkas Kadın Doğum Sempozyumu' başladı. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonundaki sempozyuma katılan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran, şöyle konuştu:
"Hem anne hem de onun karnındaki bebeğiyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla Covid´de en sıkıntılı branşlardan birisi kadın doğum oldu. Sıkıntıların da en büyüğü kadın doğum yapılan yerlerde, doğum salonlarının çok kalabalık olması. Doğumlar, doğum salonları denilen yerlerde yapılıyor biliyorsunuz. Bu nedenle bulaş riskinin çok fazla olması sıkıntımızın en büyüğü. Bu durumda bize en büyük destek aşıdır. Aşı, vatandaşlarımızın arasında 'gebeler aşı olmalı mı, olmamalı mı?' konusu tartışıldı. Ama biz Türk Jinekoloji Derneği olarak şunu öneriyoruz ki; gebeliğin her dönemimde başlangıçtan itibaren gebelerimiz muhakkak Covid aşılarını yaptırabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Ne bebeğe bir sakıncası var ne anneye bir sakıncası var. Maalesef aşıdan başka gebelerin Covid ile savaşacağı başka bir elimizde silah yok. Aşı cinslerine gelince gebelere her türlü aşı yapılabilir, mRNA ve inaktif aşılar olabilir ama yeter ki gebelerimiz güvenle gebeliğin her döneminde aşılarını yaptırsınlar" dedi. 
ANNEDEN BEBEĞE GEÇİŞ YOK
Covid-19'un anneden bebeğe geçişinin olmadığına da değinen Dr. Kurtaran, "Covid 19'un anneden bebeğe geçtiğine yönelik herhangi bir bulgu şu ana kadar saptanmadı, yayınlanmadı, elimizde böyle bir veri yok. Şu an ki bilgilerimize göre anneden bebeğe Covid geçişi yok. Dolayısıyla Covid döneminde bebekler daha güvende gözüküyorlar şu anda" diye konuştu.
Sempozyumu düzenlerken kadın sağlığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kars Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Refik Ersin Eroğlu da şöyle konuştu:
"Kars başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızın kadın sağlığı konusunda gerekli sağlık hizmeti almasını sağlamak olduğunu vurgulamak isterim. İlkini pandemi sürecinde yaptık, yoğun pandemi sürecinde Omicron´un baş gösterdiği bugünlerde kadın sağlığı, anne sağlığı ve bebeklerin en iyi şekilde doğuma hazırlanması ve doğum sürecinin gerçekleştirilmesi olduğunu belirtmek istiyorum."DHA-Sağlık Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-02-03 11:15:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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