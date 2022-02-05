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Susuz’da okul güvenlik toplantısı yapıldı.

Kars’ın Susuz ilçesinde Kaymakam Onur Yılmazer Başkanlığı’nda İlçe Jandarma Bölük Komutanı Emrah Taşdan, İlçe Emniyet Amiri Burak Akaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Haşim Ağabeyoğlu, Şube ve Okul Müdürlerinin katımlıyla düzenlenen "Okul Güvenlik Toplantısı"nda alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Kaymakam Yılmazer, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönem eğitim öğretim öncesinde yapılması gerekenler konuşuldu. Kaymakam Yılmazer, bu tür toplantıların belirli periyotlarda yapılacağını belirtti.

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