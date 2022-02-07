Kars’ta eksi 13 derece soğukta balık avı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta eksi 13 derece soğukta balık avı

İHA

Kars’ta eksi 13 derece soğukta balık avı

Kars’ta vatandaşlar soğuk havada kırdıkları buzun altından oltayla balık tuttu.
Hava sıcaklığının eski 13 dereceyi gördüğü kentte amatör balıkçılar, soğuk ancak güneşli havayı değerlendirmek için balık tutmak için Mezra köyü altından geçen Kars Çayı’na geldi.
Burada çayın ince tabaka buz tutun kısımlarını kıran balıkçılar, oltalarına bağladıkları ağı suya atarak balık tutmaya başladı.
Kısa sürede peş peşe balık avlayan balıkçılar, balık fiyatlarının pahalı olduğuna vurgu yaparak evlerinin balık ihtiyaçlarını balık tutarak karşıladıklarını belirttiler.
Amatör balıkçı Bülent Nebioğlu, “Malum balık fiyatları pahalı olduğu için bizde kendimize avlanmaya geldik. Bugünde nasibimiz çok iyi, herkese rast gele diyorum” dedi.
Öte yandan amatör balıkçılar soğuğa aldırış etmeden bir süre balık tuttular. Kısa sürede 1015 tane balık tutan balıkçılar, daha sonra balıkları poşetlere koyarak evlerinin yolunu tuttular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta 2’inci dönem ders zili çaldı
YEREL HABERLER Kars’ta 2’inci dönem ders zili çaldı
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
Susuz’da okul güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Susuz’da okul güvenlik toplantısı yapıldı
Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül yönetecek
YEREL HABERLER Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül ...
Kars’ta ‘Kafkas Dansı’ karla buluştu
YEREL HABERLER Kars’ta ‘Kafkas Dansı’ karla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.