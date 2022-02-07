Kars’ta 2’inci dönem ders zili çaldı

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Kars’ta 15 gün tatil sona erdi. 20212022 eğitim ve öğretim yılının 2’inci dönem zili çaldı.

Kentte, 590 okulda, 62 bin 750 öğrenci ile 4 bin 59 öğretmen, yeniden ders başı yaptı.

Sabah erken saatlerde 15 günlük tatilin ardından öğrenciler okullarının yolunu tuttu. Okulların açılmasıyla birlikte, okul bahçelerinden çocuk sesleri de yükselmeye başladı.

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