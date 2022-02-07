Kağızman Gençlerbirliği Artvin’den puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kağızman Gençlerbirliği Spor Artvin deplasmanından puanla döndü.
Lider Artvin Çoruh Spor karşısında oynadığı futbolla adeta dikkatleri üzerine çeken Mavi Beyazlı ekip, 10 öne geçtiği karşılaşmadan 11 berabere ayrılarak Kars’a puanla dönmeyi başardı. Lider Artvin Çoruh Spor karşısında alınan başarılı sonuç Kağızman’da da sevinçle karşılandı.
Kağızmanlı 4 gencin kurduğu takım BAL Ligi’ne iyi başlangıç yaptı. İlk yarı karşılaşmalarında iyi oynamasına rağmen bir türlü sonuca gidemeyen mavi beyazlar, ikinci yarı yaptığı transferlerle iyi bir başlangıç yaptı.
Deplasmandan puanla dönen Kağızman Gençler Birliği Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Serhat Ardahan Spor karşılaşması hazırlıklarına başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.