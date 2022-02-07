Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 1. Olağan Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda yapıldı.
Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün açılış konuşmasıyla başladı.
Toplantıda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülerek onaylandı.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 4’üncü bendi kapsamında Yürütme Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı.
Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2022 yılında Aktif İşgücü Yönetmeliği kapsamında açılacak kurslara ilişkin hazırlanan Eğitim Planı, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Genelge kapsamında 2022 yılı 1. Dönem için Engellinin Kendi İşini Kurmasına yönelik 6 proje, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurmasına yönelik 15 proje toplamda 21 proje İl Müdürlüğümüze sunulmuş olup, ilgili genelgenin 2 inci maddesinde “Projelerin Değerlendirilmesi” başlığının (c) bendi gereği söz konusu projeler İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulunca değerlendirilmiş olup, Eski Hükümlü hibe başvurusunda bulunan Subutay Kuş’un Girişimcilik Belgesini yenilemediği tespit edildiğinden reddedilmesine, Aşağıda isimleri bulunan 20 adet proje uygun değerlendirilerek Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına; Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Mehmet Zahid Doğu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Kaygın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sedat Başpınar, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TİSK) Ayhan Babacan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (HAKİŞ) Barış Üstebay, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TÜRKİŞ) Dinçer Yılmaz ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Şenay Kerimoğlu katıldı.
Bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısının 2022 Nisan ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta Turkovac aşısı uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Kars’ta Turkovac aşısı uygulanmaya başladı
Kağızman Gençlerbirliği Artvin’den puanla döndü
YEREL HABERLER Kağızman Gençlerbirliği Artvin’den puanla döndü
Kars’ta 2’inci dönem ders zili çaldı
YEREL HABERLER Kars’ta 2’inci dönem ders zili çaldı
Kars’ta eksi 13 derece soğukta balık avı
YEREL HABERLER Kars’ta eksi 13 derece soğukta balık avı
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
Susuz’da okul güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Susuz’da okul güvenlik toplantısı yapıldı
Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül yönetecek
YEREL HABERLER Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül ...
Kars’ta ‘Kafkas Dansı’ karla buluştu
YEREL HABERLER Kars’ta ‘Kafkas Dansı’ karla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.