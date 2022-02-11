Kars’ta 11 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta kar ve tipiden dolayı 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kars’ta yüksek kesimlerde etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden dolayı kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açılıyor.

Kars’ta tipiden Akyaka’da 3 ve Arpaçay’da 8 olmak üzere toplam 11 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kars ile bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor.

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