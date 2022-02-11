Sarıkamış Turizm Derneği bu yıl 24’üncü düzenlenen EMİTT Fuarında yerini aldı.

Başkan Serkant Aykul, EMITT Turizm Fuarı 24 yıldır, Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yaptığını ve turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu belirtti.

EMİTT Turizm fuarında kendi standını açarak Sarıkamış turizminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Sarıkamış Turizm Derneği adına açıklama yapan Dernek Başkanı Serkant Aykul, “Bizler Sarıkamış Turizminin hak ettiği değeri bulabilmesi için EMİTT Turizm Fuarında profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere Sarıkamış’ın tanıtımını yaparak, yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilmek için görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Aykul, “Şehrimizde turizmi 12 aya yayabilecek destinasyonları oluşturmak amaçlı ön görüşmeler yaptık. Önümüzdeki günlerde şehrimize gelecek turizm profesyonelleri ile yerinde değerlendirmeler yaparak ilerlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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