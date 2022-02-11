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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta hırsızlar girdiği evin sahiplerini bıçakladı

İHA

Sarıkamış'ta hırsızlar girdikleri evde kendini fark eden ev sahibi karıkocayı bıçaklayarak ağır yaralayan hırsızlar yakalandı.

Kars’ta hırsızlar girdiği evin sahiplerini bıçakladı

Sarıkamış’ta hırsızlar girdikleri evde kendini fark eden ev sahibi karıkocayı bıçaklayarak ağır yaralayan hırsızlar yakalandı.
Olay Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. E.Ç. (20), S.S. (20) ve M.İ (17) hırsızlık amacıyla H.B. (86)’nin evine girdi. Eve giren hırsızları fark eden H.B. ve eşi M.B. (50) hırsızlık olayını engellemek istedi.
Yaşanan arbedede H.B. ve M.B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan hırsızlar evde bulunan 50 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyayı alarak kaçtılar. Vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle ağır yaralanan karı ve koca ambulansla önce Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne ardından da Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.B. durumun ağır olması dolayısıyla Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Öte yandan, kısa sürede polis tarafından yakalanan şüphelilerin sabıkalarının olmadığı oryaya çıktı. Şüphelilerden birisinin babasının kredi kartıyla yaptığı 14 bin liralık harcamayı kapatmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şüphelilerim emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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