Hırsızlık yaptıkları evin sahibi çifti bıçakladılar



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta E.Ç. (20), S.S. (20) ve M.İ. (17), gece hırsızlık için girdikleri evde kendilerini fark eden Mahügül (50) ve Hayrettin (86) Bulut çiftini bıçakladıktan sonra 50 bin lira ve ziynet eşyaları ile kaçtı. Yaralı çift, hastanede tedaviye alınırken, hırsızlık şüphelileri de sabah markette alışveriş yaparken yakalandı.

Olay, gece Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sarıkamış Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., S.S. ve M.İ., hırsızlık amacıyla MahügülHayrettin Bulut çiftinin evine girdi. Hırsızlık şüphelilerini fark eden Bulut çifti bağırıp, komşulardan yardım istedi. Bu sırada arbede çıkarken, bacakları olmayan Hayrettin Bulut ve eşi, şüpheliler tarafından bıçaklanmaları sonucu yaralandı. Hırsızlık şüphelileri de 50 bin lira ve ziynet eşyaları ile evden kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, inceleme yapıp, çalışma başlattı. Bulut çifti ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Mahügül Bulut, buradan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDILAR

Öte yandan E.Ç., S.S. ve M.İ., polis ekiplerince sabah saatlerinde markette alışveriş yaparken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, 14 bin liralık kredi kartı borcunu kapatmak için hırsızlık yaptıkları belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-02-11 16:50:06



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