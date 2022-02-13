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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Belediyesi’nin karla mücadelesi sürüyor

İHA

Kars Belediyesi’nin karla mücadelesi sürüyor

Kars’ta belediyenin karla mücadelesi sürüyor. Belediye ekipleri cadde ve sokakların karını temizliyor.
Kars’ta kar yağışı sonrasında cadde ve sokaklarda hummalı bir şekilde karla mücadele çalışması yapılırken, özellikle kaldırımlardan bulunan buzlar kırılarak kaldırılıyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddelerin karını greyderlerle temizlerken, kepçelerle kamyonlara doldurulan karlar, şehir dışına çıkarılıyor.
Belediye kipleri birçok cadde ve sokağın karını tamamen temizlerken, özellikle ara cadde ve sokaklarda çalışmalar devam ediyor.

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