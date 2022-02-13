Ermenistan’daki depremle ilgili Kars Valiliğinden açıklama

Ermenistan’da meydana gelen ve Kars’ta da hissedilen depremle ilgili olarak Valilikten açıklama geldi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

AFAD ise deprem üssüne en yakın ilçenin Akyaka olduğuna dikkat çekti.

AFAD’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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