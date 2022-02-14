Başkan Altun araç tahsis etti Sarıkamışlı kızlar Erzurum’da şampiyon oldu

Erzurum’da düzenlenen “Kız Futsal Bölge müsabakalarında” Sarıkamış Spor Lisesi 1’inci oldu.

Erzurum’da düzenlenen “Kız Futsal Bölge müsabakalarında” sona erdi. Sarıkamış Spor Lisesi Trabzon’da yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde Kars’ı temsil edecek.

Müsabakalarda rakipleri tek geçen Sarıkamış Spor Lisesi öğrenciler ve antrenör Habip Topçu Trabzon’da da Kars’ı en iyi şekilde temsil edecekleri sözünü verdiler.

Öte yandan Sarıkamış Spor Lisesi’nin Erzurum’da şampiyonluğu kazanmasında Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’nda katkısı bulunuyor. Komşu ilçe Sarıkamışlı öğrencilerin müsabakaları katılmaları için Başkan Altun araç tahsis etti. Başkan Altun’un jestine öğrencilerde şampiyon olarak karşılık verdi.

Sarıkamış Spor Lisesi yetkililer öğrencilerine verdikleri destekten dolayı Başkan Coşkun Altun’a teşekkür etti.

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