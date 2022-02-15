Ev sahibi çifti bıçaklayan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı



Volkan KARABAĞ/ KARS (DHA)KARS'ta hırsızlık için girdikleri evin sahipleri Mahügül (50) ve Hayrettin Bulut (86) çiftini bıçakladıktan sonra 50 bin lira ve ziynet eşyalarıyla kaçan Ercan Çukurçam (20), Serdar Sunca (20) ve Muhammet İslam (17), tutuklandı.

Olay, 11 Şubat'ta, saat 01.00 sıralarında Sarıkamış ilçesi Yukarı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Çukurçam, Serdar Sunca ve Muhammet İslam, hırsızlık amacıyla Mahügül ve Hayrettin Bulut'un evine girdi. Şüphelileri fark eden Bulut çifti bağırıp yardım istedi. Çıkan arbedede, bacakları olmayan Hayrettin ile eşi Mahügül Bulut'u bıçaklayıp yaralayan şüpheliler, 50 bin lira ve ziynet eşyalarıyla evden kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Bulut çifti ise sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları Sarıkamış Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Mahügül Bulut, buradan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.

14 BİN LİRA KREDİ KARTI BORCU

Ercan Çukurçam, Serdar Sunca ve Muhammet İslam, polis tarafından sabah saatlerinde markette alışveriş yaparken yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, 14 bin liralık kredi kartı borcunu kapatmak için hırsızlık yaptıkları bildirildi. Ayrıca, şüphelilerin üzerlerini değiştirip elbiselerini de sobada yakmaya çalıştıkları belirtildi. Ekipler, sobadan çıkarılan kanlı elbiseleri muhafazaya aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakim karşısına çıkan şüpheliler, dün tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-02-15 13:39:36



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