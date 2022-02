AFAD ve UMKE'den çığ tatbikatı

Bedir ALTUNOKVolkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan tatbikatla senaryo gereği 2 kişi çığ altından kurtarıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün bölgede 18-27 Şubat tarihleri arasında 'çığ tehlikesine dikkat' uyarısında bulunmasından sonra AFAD ve UMKE tarafından çığ tatbikatı düzenlendi. 50 personel ve 5 araçla gerçekleştirilen tatbikat, 2 bin 254 rakımdaki Yahni Dağı eteklerinde yapıldı. Senaryo gereği elektrik arıza ekipleri, gittikleri görevde çığa yakalandı. 4 kişilik gruptan 2'si çığ altında kaldı. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, uzun uğraşların ardından karların arasında kalan kişilere ulaştı. Kar altından çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybeden bir kişi de ceset torbasına konularak ambulansla hastane morguna götürüldü.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, "Kars kış şartlarının yoğun olduğu bir kent olduğu için biz de çığ felaketlerine hazırlık amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çığ ihbarı gelmesiyle birlikte tüm ekiplerle kısa sürede çığ alanına ulaşıldı. Yaklaşık olarak 5 dakika önce çağrı geldi ve biz de 25 UMKE, 25 AFAD gönüllümüz ve 5 aracımızla şu an olay yerindeyiz. Senaryo gereği AFAD ekibi ve gönüllüler vakanın olduğu bölgeye intikal etti, orada arama tarama çalışmaları sonrasında vatandaşlarımızın çığ altında olduğu tespiti yapıldı. Sonrasında profesyonel ekip bir kişiyi sağ olarak çığ altından çıkarttık, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye ulaştırıldı" diye konuştu.

İş birliği ve dayanışmayla tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade eden AFAD İl Müdürü Oktay Aygan ise "Normalde de ilimiz genelinde yaşadığımız her türlü afet ve acil durumlarda çok uyumlu ve iş birliğiyle çalışan Kars UMKE'ye ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye her alanda yaptığımız çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu da vatandaşlarımızdan duyarlı olan afet gönüllülerimiz eğitilerek gerek doğada arama-kurtarma, insani yardım, çadır kurulumu gibi birçok alanda bizlere destek oldular. Bugün 17 tane eğitimli afet gönüllülerimiz eğitimlere katıldı" dedi.

2022-02-19 11:04:19

2022-02-19 11:04:19



