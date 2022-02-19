AFAD ve UMKE'den çığ tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD ve UMKE'den çığ tatbikatı

DHA

AFAD ve UMKE'den çığ tatbikatı


Bedir ALTUNOKVolkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan tatbikatla senaryo gereği 2 kişi çığ altından kurtarıldı.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün bölgede 18-27 Şubat tarihleri arasında 'çığ tehlikesine dikkat' uyarısında bulunmasından sonra AFAD ve UMKE tarafından çığ tatbikatı düzenlendi. 50 personel ve 5 araçla gerçekleştirilen tatbikat, 2 bin 254 rakımdaki Yahni Dağı eteklerinde yapıldı. Senaryo gereği elektrik arıza ekipleri, gittikleri görevde çığa yakalandı. 4 kişilik gruptan 2'si çığ altında kaldı. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, uzun uğraşların ardından karların arasında kalan kişilere ulaştı. Kar altından çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybeden bir kişi de ceset torbasına konularak ambulansla hastane morguna götürüldü.
Tatbikatla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, "Kars kış şartlarının yoğun olduğu bir kent olduğu için biz de çığ felaketlerine hazırlık amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çığ ihbarı gelmesiyle birlikte tüm ekiplerle kısa sürede çığ alanına ulaşıldı. Yaklaşık olarak 5 dakika önce çağrı geldi ve biz de 25 UMKE, 25 AFAD gönüllümüz ve 5 aracımızla şu an olay yerindeyiz. Senaryo gereği AFAD ekibi ve gönüllüler vakanın olduğu bölgeye intikal etti, orada arama tarama çalışmaları sonrasında vatandaşlarımızın çığ altında olduğu tespiti yapıldı. Sonrasında profesyonel ekip bir kişiyi sağ olarak çığ altından çıkarttık, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye ulaştırıldı" diye konuştu.
İş birliği ve dayanışmayla tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade eden AFAD İl Müdürü Oktay Aygan ise "Normalde de ilimiz genelinde yaşadığımız her türlü afet ve acil durumlarda çok uyumlu ve iş birliğiyle çalışan Kars UMKE'ye ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye her alanda yaptığımız çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu da vatandaşlarımızdan duyarlı olan afet gönüllülerimiz eğitilerek gerek doğada arama-kurtarma, insani yardım, çadır kurulumu gibi birçok alanda bizlere destek oldular. Bugün 17 tane eğitimli afet gönüllülerimiz eğitimlere katıldı" dedi.
Tatbikat sonrası UMKE ekibine katılım sertifikası verilerek hatıra fotoğrafı da çektirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK / Volkan KARADAĞ
2022-02-19 11:04:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
YEREL HABERLER Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bursa'dan Kars’a uzanan kardeş eli
YEREL HABERLER Bursa'dan Kars’a uzanan kardeş eli
Öğretim üyesinden örnek davranış Doç. Dr. Polat, futbolculara tatlı ikram etti
YEREL HABERLER Öğretim üyesinden örnek davranış Doç. Dr. Polat, ...
Selim’de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi
YEREL HABERLER Selim’de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi
Kars buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu
YEREL HABERLER Kars buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu
Kars eksi 18’i gördü Baharı bekleyen Kars’ta soğuk hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Kars eksi 18’i gördü Baharı bekleyen Kars’ta soğuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.