Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kağızman Gençlerbirliği Spor’u 31 mağlup etti.

BAL Ligi 12’inci haftasından Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda oynanan Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşması, karşılaşmasının ilk yarısı yeşil beyazlı ekibin 21 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı genel olarak orta saha ağırlıklı geçti, karşılaşmanın 51’inci dakikasında rakibi karşısında 31 öne geçen yeşil beyazlı ekip, haftayı 3 puanla kapattı.

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