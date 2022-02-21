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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katerina Köşkü aslına uygun restore edilecek Yanında 100 yataklı otel yapılacak

İHA

Katerina Köşkü aslına uygun restore edilecek Yanında 100 yataklı otel yapılacak

Rus Çarı 2. Nikola'nın ailesi için 1887 yılında yapılan Katerina Köşkü aslına uygun olarak restore edilerek, yanında 100 yataklı otel yapılacak.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve tek bir çivi dahi kullanılmadan yapılan Katerina Köşkü, Kars'tan işçi olarak Hollanda'ya giden ve başarısı ile bugün yaklaşık 5 bin insanın istihdam edildiği çok uluslu bir şirket sahibi olan işadamı Turgut Torunoğulları girişimiyle yeniden hayat bulacak.
Orka Otellerinin sahibi olan Turgut Torunoğulları Kars’a gelerek Katerina Köşkü’nde bir takım incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte Katerina Köşkü’nü gezen Torunoğulları, “Biz planlamamızı Kültür Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Burada Katerina Köşkü var, Şişman Köşk var. Şişman Köşkü eğlence yani kafe, restoran olacak. Katerina Köşkü’nü çok lüks, özel odalar yapmayı düşünüyoruz. Buna Kültür Bakanlığı ve yetkililerle birlikte karar vereceğiz. Yanında da 100 yataklı bir otel izni almışız. Ayrıca burada özel bir otel yapacağız” dedi.
Torunoğulları, “Biz çok acele etmeyeceğiz. Zaten görüyorsunuz. Köşkün ismi var ama kendisi çok yıpranmış. 1877 yılında yapılmış köşk, şimdi araştırmalar içerisindeyiz. Onun fotoğraflarını bulacağız. Yapılış şeklini bulacağız ve o günkü gibi yapmayı planlıyoruz. Burası her şeyi ile 1877 yılındaki gibi olacak. Bir tarafında da buna uygun bakanlıkla birlikte çalışarak bir otel yapacağız. Yani tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bizim Orka grubu olarak buraya gelişimiz Kars turizmine başka bir hizmet katacak” diye konuştu.
Öte yandan tarihi köşk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurullar tarafından denetlenecek restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hemen yanı başında tarihi dokuya uygun olarak 100 yataklı otel yapılacak.
Katerina Köşkü, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Kars turizmine kazandırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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