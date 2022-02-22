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Hocalı katliamında hayatını kaybedenler Kars'ta anıldı

DHA

Hocalı katliamında hayatını kaybedenler Kars'ta anıldı


Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)AZERBAYCAN'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı'da Ermeniler tarafından 30 yıl önce yapılan katliamda yaşamını yitirenler Kars'ta anıldı. Azerbaycan Kars Başkonsolusu Nuru Guliyev ve katılımcılar Haydar Aliyev Anıtı'na karanfil bıraktı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen anma töreninde, Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem tarafından okunan Kur´an-ı Kerim tilavetinin ardından Hocalı katliamını anlatan video gösterimi sunuldu. Programda Aşık Ilgar Çiftçioğlu 'Hocalı şehitleri' adlı şiirini seslendirdi.
Bugüne kadar birinci ve ikinci Karabağ savaşında 30 bine yakın şehit verildiğini ifade eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev anma etkinliğine katılımcının az sayıda olmasına üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Biz unuttukça tarihte başımıza bu tür oyunlar çok gelecek. Biz Iğdır´daki, Kars´taki, Erzurum´daki, Ağrı´daki toplu mezarları unuttukça oradaki Hocalılara başka şeyler olacak. Bunun için sayın valim çok özür diliyorum, bu kadar az bir katılımcıyla programı yapmak zorundayız ama başımıza dünyanın gözü önünde bir soykırım getirildi. İnsanlarımızı kışın soğuk ayında Şubat ayının 25´ini 26´sına bağlayan gece Ermeni silahları Sovyet ordusunun desteğiyle katlettiler. Yüzlerce insanımız katledildi. Yaşlı-genç, çocuk-kadın demeden, hamile kadınlar bile karınları kesilerek Türk olmalarından dolayı katledildi. Hatta Ermenilerden birinin ifadelerinde diyor ki, `bir hamile kadının karnındaki bebeğinin erkek midir? Kız mıdır? İddiasına girip, ortaya para koyduk, karınlarını kesip içerisinden çıkan bebeğin cinsiyetinin iddiasını kazandık´ İnsanlarımız sadece Hocalı'da değil, Karabağ´ın tamamında katledildiler. Bugüne kadar birinci ve ikinci Karabağ savaşında 30 bine yakın şehit verdik. Ben burada başta Hocalı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."
Hocalı katliamının, tarihin en acılı sayfalarından biri olduğunu ve bu katliamın kendine 'uygar' diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleştirildiğini söyleyen Kars Valisi Türker Öksüz ise şunları söyledi:
"Bugün acılı, kederli, yaslı günümüz. Bugün, zulme maruz kaldığımız günün 30´uncu yılı. Bundan 30 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan´ın Yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında 63´ü çocuk, 106´sı kadın ve 70´i yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk´ünün, Ermeni silahlı güçlerince ve Rus desteğiyle vahşice katledildiği gün. Hocalı´da ve diğer coğrafyalarda katliama uğrayan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Hocalı Katliamı, tarihimizin en acılı sayfalarından biridir. Hukuk ve insanlık dışı bu kıyımla birlikte, mağdurların taşınır-taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bölgede etnik arındırma uygulanması, ne yazık ki kendine "uygar" diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle bir kez daha Hocalı´da ve dünyanın değişik coğrafyalarında hayatlarını kaybeden tüm soydaşlarımıza, kardeşlerimize Yüce Allah´tan rahmet diliyorum. Mazlum Türk topluluklarının selamete, refaha ulaşmasını temenni ediyorum."
rogram, Nahcivan Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Abdullayev ve Kars AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın´ın Hocalı katliamında yaşanan olayların anlatımıyla sona erdi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-02-22 15:16:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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