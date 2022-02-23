Kars’ta bahar havası yaşanıyor Sıcak hava Kars Çayı’nın buzlarını çözdü

Kars’ta etkili olan sıcak merkezden geçen Kars Çayı’nın buzlarının çözülmesine neden olurken, sıcak havayı fırsat bulan vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı.

Kars’ta 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Daha birkaç gün öncesinde soğuk hava etkiliği olduğu kentte son 2 gündür bahar havası yaşanıyor.

Sıcak ve güneşli hava ile birlikte sokaklara akın eden vatandaşlar, “Bu yıl aşırı soğuk oldu ama ilkbahar biraz erken geldi. Böyle bir kalabalık görmemiştim. İnsanlar güzel havayı sevdi, insanlar cıvıl cıvıl iklim değişikliği var. Hissedilir derece de iklim değişikliği var” dedi.

Kentte etkili olan bahar havası vatandaşları da sokaklara döktü, güneşli ve sıcak hava ile birlikte kendilerini dışarı atan vatandaşlar, Kars Vadisi’ne geldi. Kars Vadisine gelen vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı.

Öte yandan her yıl normalde nisan ve mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, Şubat ayında sıcak ve güneşli havadan etkilenerek erimeye başladı.

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