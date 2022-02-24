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Aygır Gölü’nün buzları çözülüyor Saklı cennet havadan görüntülendi

İHA

Aygır Gölü’nün buzları çözülüyor Saklı cennet havadan görüntülendi

Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü’nün buzları çözülmeye başladı. Saklı cennet olarak bilinen Aygır Gölü bulutlar arasında havadan görüntülendi.
Kars turizmine önemli katkıları olan "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set göl bulutlu havada kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.
Üzeri tamamen buz tutan Aygır Gölü’nün havaların sıcak gitmesiyle birlikte yavaş yavaş çözülmesi kamaraya yansıdı.
Aygır Gölü, etrafında bulunan dağlarla birlikte adeta görsel şölen sunuyor. "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve Susuz ilçesi sınırları içerisinde KarsGöle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan, 2 bin 941 kilometre alan sahip ve Kars'ta görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

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