Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçen haftası 3 puanla kapatan yeşil beyazlı ekip Erzurum deplasmanından puanla dönerek ligde kalmayı hedefliyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2. Bölge, 3. Grupta mücadele eden Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarına Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde devam ediyor.
Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, istediklerini yapamayan sporcuları antrenmanı durdurarak sık sık uyardı.
Teknik Direktör Çelik, nezaretinde yapılan antrenmanlarda sporcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çeker, Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, yeşil beyazlı ekibi hak etiği yere taşımak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirti.
Öte yandan Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor karşılaşmasını yönetecek hakemlerde belli oldu. Erzurum Orhan Tavlı Aziziye İlçe Stadında 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 13.00’de başlayacak karşılaşmayı Bülent Berkay yönetecek. Berkay’ın yardımcılıklarını Hamza İnal ve Serkan Kaya yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selim’de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı
YEREL HABERLER Selim’de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı
Aygır Gölü’nün buzları çözülüyor Saklı cennet havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Aygır Gölü’nün buzları çözülüyor Saklı cennet havadan ...
Kars’ta bahar havası yaşanıyor Sıcak hava Kars Çayı’nın buzlarını çözdü
YEREL HABERLER Kars’ta bahar havası yaşanıyor Sıcak hava Kars ...
Kars’ta 31 kişiye yeni iş imkanı
YEREL HABERLER Kars’ta 31 kişiye yeni iş imkanı
Kars’ta örnek başkandan, örnek davranış Başkan Altın, Kars 36 Spor’un deplasman giderlerini karşılayacak
YEREL HABERLER Kars’ta örnek başkandan, örnek davranış Başkan Altın, ...
Periyodik Muayene için müracaat 28 Şubat
YEREL HABERLER Periyodik Muayene için müracaat 28 Şubat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.