Çatıdan düşen buz kütlelerinden kıl payı kurtuldular 



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, apartmanın çatısından buz kütleleri, yol kenarında park halindeki minibüsün üzerine düştü. Saniyeler önce 2 çocuğun da bina altından geçtiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıkamış ilçesinin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi taşımacılık yapan Gültekin Gök (43), akşam eve alışveriş yapmak üzere marketin önünde durdu. Gök, 36 AAF 845 plakalı minibüsünü park edip markete girdi. Minibüsün üzerine, zemin katı market olan 3 katlı apartmanın çatısından buz kütleleri düştü. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede buzlar, minibüsün özellikle kaportasına hasar verdi. Buzların düşmesinden saniyeler önce 2 çocuk ise bina altından geçip, markete girdi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ

2022-02-25 17:23:25



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