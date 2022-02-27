Kars’a Şehir Hastanesi ihalesi 28 Mart’ta yapılacak

Kars Şehir Hastanesi’nin ihalesi 28 Mart’ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kars'a yapılması planlanan 500 yataklı şehir hastanesi, 141 bin metre kare kapalı alana sahip, 107 yoğun bakım ünitesi, 30 bay, 30 bayan, 12'si çocuk olmak üzere toplam 72 adet müşahede yatağı, ayrıca Helikopter pisti ve 450 araçlık kapalı otoparkı bulunacak.

Projenin üzerinde 5 yıldır çalıştıklarını ifade eden Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, yaşanan arsa problemini çözdüklerini, projeyi titizlikle takip ettiklerini belirttiler.

Arslan ve Kılıç, Kars’ın ve bölgenin daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti almasını sağlayacak olan 500 yataklı Kars Devlet Hastanesinin ihalesinin 24 Aralık 2021 tarihinde yapıldığını; ancak o tarihlerde döviz kurundaki hareketlilik ve donanım malzemelerinin fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle uygun teklif gelmediğini, bakanlık tarafından güncellenen maliyetlerle yeniden ihaleye çıkıldığını ve ihale tarihinin 28 Mart 2022 olarak belirlendiğini belirttiler.

Tam donanımlı olarak inşa edilecek modern Şehir Hastanesi’nin Kars’ta önemli bir eksikliği gidermiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.