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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’lı atletler madalyaya doymuyor

İHA

Kars’lı atletler madalyaya doymuyor

Adana'da düzenlenen “Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonası”na Karslı atletler damgasını vurdu.
“Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonası”nda Genç Erkeklerde Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Göler Türkiye Şampiyonu olurken, Genç Bayanlarda ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Fatma Altun Türkiye 2’incisi oldu.
Ayrıca şampiyonada; Genç Erkeklerde takım olarak Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye 4’üncü olarak Kars’a madalyayla döndüler.
Öte yandan İstanbul'da yapılan Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası’nda 800 metre koşan Tuğba Toptaş ise en iyi derecesini koşarak 2.06.13 saniye ile Türkiye Şampiyonu oldu. Toptaş, 5 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Büyükler Balkan Salon Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Kars’ı temsil edecek.
Karslı atletlerin Türkiye’de yapılan yarışmalarda başarılı olmaları kentte de sevinçle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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