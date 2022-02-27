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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çalkın sınır köylerde

İHA

Başkan Çalkın sınır köylerde

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, sınır köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Makamında oturmak yerine sahada olmayı tercih eden AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, beraberindeki Merkez İlçe Başkanı Muammer Sancar ile birlikte Ermenistan sınırında bulunan Yalçınlar ve Yağkesen köylerini ziyaret ederek vatandaşların çayını içti.
Çalkın, AK Parti hükümeti marifetiyle köylerde yapılan yatırımlarını tek tek vatandaşların ayağına giderek anlatıyor. Vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Çalkın, çocukları da ihmal etmiyor. Çocukları çok sevdiğini sürekli vurgulayan Çalkın’a çocuklarda yoğun ilgi gösteriyor.
Yalçınlar ve Yağkesen köylerinde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Bizler sizlere hizmet için buradayız. Sorunlarını bizzat sizlerden dinlemek için buradayız. Bundan dolayı sizlerin misafiri oluyoruz. Amacımız sizlere daha iyi, daha güzel ve daha sağlıklı hizmet vermek. Allah hepinizden razı olsun her zaman bizlere destek verdiniz, yanımızda oldunuz yanımızda olmaya devam ediyorsunuz” dedi.
Yıllarca köylere çivi çıkılmadığına dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, “Köylerimize her türlü hizmeti getirdik. Köy yollarımız sıcak asfalt oldu, bazı köylerimize beton asfalt yol yapıldı. Köy içi yollarımız kilit parke taş yol olarak yapıldı. Bunların hepsi AK Parti hükümetiyle köylerimize köylülerimize hizmet olarak geldi, gelmeye de devam ediyor. Bizlerin amacı halkımıza etmek, bunun için buradayız. Varsa eksiklikler, onları yerinde göreceğiz, sorun ve şikayetleri sizlerden dinleyeceğiz. Sorunların çözümü için ilgili birimlere görüşerek çözeceğiz. Hep birlikte el ele vererek birlikte kalkınacağız” diye konuştu.
Yalçınlar ve Yağkesen köyünde bir süre vatandaşlarla birlikte olan Çalkın, köylerde ev ziyaretinde de bulundu. Her gittiği hanede güler yüzle karşılanan Çalkın, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da iletti.
Başkan Çalkın ve beraberindekiler daha sonra köylerden ayrılarak kent merkezine döndüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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