Kars’ta ağır silah atışları yapılacak

Kars'ta geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında 10 Mart30 Nisan 2022 ve 1030 Mayıs 2022 tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek.

Atışlar nedeniyle vatandaşların, belirlenen bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, araziye girişçıkış yapılmaması, bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14. Mekanize Tugay Komutanlığına veya İl Jandarma Komutanlığına bilgi verilmesi gerektiği bildirildi.

Atış Yüksekliği: Atışlar 14.000 feet tavanını aşmayacak . Atışlar, hava yollarının uçuş emniyeti için havaalanı yönetimi ile koordine yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

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