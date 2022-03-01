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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan adayı Alp basınla buluştu

İHA

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan adayı Alp basınla buluştu

Kars ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adayı Eren Alp, kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.
Bir kafada düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Alp, 25 Mart’ta yapılacak olan Kars ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanlığı seçimleri öncesinde projelerini anlattı. Üreticilerin desteğini istediğini istedi.
Kars’ın hayvancılıkta Türkiye'de 5. Sırada olduğuna dikkat çeken Alp, “Bu çok ciddi bir rakamdır. Demek ki üretimde iyi bir yerdeyiz ama sadece üretmekle yetinmemeliyiz. Damızlık sığır yetiştiricileri birliklerinin en temel esası ana hükümlerinde de yer aldığı gibi 'Hayvan tespitlerinin geliştirilmesi, ıslahı, yaygınlaştırılması, pazarlanması' peki şimdi biz damızlık birliği olarak ne kadar bu işin içindeyiz? Bu saydığım şeyleri ne kadar yapabildik veya damızlık sığır yetiştiricileri birliği üyelerinin sayısı her geçen gün neden biraz daha azalıyor? Bu iş sadece üye aidatı toplamakla olmuyor. Üyeler adeta birliğe küserek üyeliklerini iptal ettiriyor” dedi.
Seçildiği takdirde hayvancılığı hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade eden başkan adayı Eren Alp, “Şimdi birlik daha cazip bir hale gelmeli ki üyeler Tarım İl Müdürlüğü'nden önce yüzünü birliğe dönebilsin. Aynı desteği devletten aldığına göre birliğe üye olmasının bir anlamı kalmıyor. Kars şu anda tam anlamıyla bir süt entegre tesisi yok. Türkiye ortalamasına baktığınız zaman en ucuz süt Kars'ta. Biz damızlık birliği olarak süt fiyatları konusunda bir çalışma yapamıyorsak, o zaman biz ne için varız” diye konuştu.
Daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Alp, Kars hayvancılığını önemli bir ivme kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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